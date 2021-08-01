В День ВДВ мэрия Новосибирска обещает закрыть фонтаны

В этом году, как и в прошлом, 2 августа, в День ВДВ не будет никаких массовых мероприятий и гуляний – все они отменены как минимум до конца сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Официально отмену праздничных гуляний мэрия объясняет также тем, что в составе Новосибирского гарнизона воинских частей Воздушно-десантных войск нет, поэтому мероприятия в частях гарнизона также не планируются и не проводятся. В то же время ветераны ВДВ, проживающие в Новосибирске, по-прежнему могут отметить свой праздник «в частном порядке». Полиция уже планирует 2 августа усилить контроль за порядком в общественных местах.

Тем не менее, традиционное купание в фонтанах, скорее всего, провести не удастся: мэрия уже анонсировала, что городские фонтаны в этот день уйдут в режим профилактики и из некоторых будет слита вода. Подобные мероприятия 2 августа иногда проводились и раньше.

В целом праздник ожидается в таком же формате, как и День Военно-Морского Флота 26 июля: празднующие смогут собираться в парках и других общественных местах, смогут проводить традиционные автопробеги, но никаких концертов, выступлений и других официальных встреч.