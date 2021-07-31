Мэрия Новосибирска заказала ремонт дорог на 320 миллионов рублей

Муниципальное учреждение «Управление дорожного строительства» объявило пять аукционов на ремонт десяти участков дорог в Новосибирске. Общая стоимость работ составит 320 миллионов рублей.

Как следует из документации на сайте госзакупок, дорожный ремонт необходимо провести на Красном проспекте, Октябрьской магистрали, Комсомольском проспекте, а также улицах Гоголя, Ленина, Каменская, Кирова, Мичурина, Богдана Хмельницкого и Докучаева.

Дороже всего властям обойдётся обновление дороги по улице Богдана Хмельницкого – в 86,5 млн руб. При этом на ремонт участка по улице Докучаева потребуется лишь четыре миллиона рублей.

Средства на работы будут выделены из городского, областного и федерального бюджетов. Все участки необходимо отремонтировать до 25 октября, а итоги аукциона подведут 10 августа.

Напомним, на днях муниципальное управление дорожного строительства также объявило аукцион на ремонт дорог на проспекте Димитрова, улице Нарымской, площадях Лунинцев и Кондратюка в Новосибирске на общую сумму 94 млн руб.

В июле на ремонт дорог в Новосибирске из областного бюджета были направлены дополнительные 278 млн руб. В свою очередь, региону на эти цели из федерального бюджета было выделено 600 млн руб.