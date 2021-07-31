Новосибирск попал в компьютерную игру Minecraft

Команда киберспортсменов из стран СНГ TeamCIS отобразила виды центра Новосибирска в компьютерной игре Minecraft в масштабе один к одному. «Цифровизация» столицы Сибири вошла в проект, в рамках которого планируется «перенести» в виртуальный формат всю планету.

Ролик с кадрами из игры появился на YouTube. На нём в пиксельном формате отображены Новосибирский оперный театр, памятник Ленину, часовня, краеведческий музей и центральные улицы. Геймеры трудились над проектом всего три недели.

Команда разработчиков TeamCIS входит в международный проект Build the Earth, цель которого – воссоздать в игре Minecraft всю планету в масштабе один метр – один блок. Уже спроектированы Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Гонконг, Токио и Сингапур, а из городов России и стран СНГ – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Полтава, Львов, Киев, Нур-Султан и некоторые другие. Сейчас идёт работа над моделью Барнаула.

Компьютерная игра Minecraft создана шведским программистом Маркусом Перссоном, её начальная версия появилась в 2009 году. Конкретных целей у игрока нет, ему предоставляется полная свобода действий. Он может сражаться с противниками, добывать полезные ископаемые или просто исследовать мир.

Ранее генеральный директор ООО «Алавар.ру» Антон Мудрый рассказал «Континенту Сибирь» о трендах в разработке компьютерных игр.