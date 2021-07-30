Полиция выясняет, почему на остановке в Новосибирске загорелась женщина

В Новосибирске женщина облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. Очевидцы с огнетушителями потушили её, однако та успела получить сильные ожоги.
О случившемся рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» 30 июля. Как следует из сообщения, самопождог произошёл в Калининском районе за остановкой «АЗС».
«Очевидцы подбежали к женщине с огнетушителями и потушили её. Пострадавшую с сильными ожогами увезли в больницу на скорой помощи», — сообщили в группе.
На месте происшествия работали пожарные и полиция. Правоохранители устанавливают личность женщины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, на днях в Калининском районе Новосибирска сгорел банный комплекс «Хуторок».