В новосибирском «Векторе» назвали число заразившихся COVID-19 после прививки «ЭпиВакКороной»

Генеральный директор новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов назвал долю заразившихся коронавирусом после вакцинации «ЭпиВакКороной». Всего препаратом привилось более миллиона человек.

Как сообщил Ринат Максютов журналистам 30 июля, лишь 0,5% прошедших полный цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» заразились коронавирусной инфекцией. Всего же прививку получили более миллиона россиян.

«Примечательно, что среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых. То есть фактически на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек», — цитирует гендиректора научного центра ТАСС.

Ринат Максютов также отметил, что поступившая в оборот в феврале вакцина в 2021 году была произведена в количестве более 4 млн доз. С осени научный центр планирует выйти на объём до 5 млн доз в месяц.

На днях минздрав сообщил о новых противопоказаниях, которые обнаружились у препарата «ЭпиВакКорона». Ранее также сообщалось о том, что ГНЦ «Вектор» готовится к выпуску новой версии своей вакцины.