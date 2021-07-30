Следователи проверяют жёсткую посадку паралёта под Новосибирском

Два человека получили травмы в результате жёсткой посадки паралёта во время всероссийских соревнований в Бердске. Инцидент проверяют в следственном комитете.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 30 июля, соревнования проходили в аэропорту Бердска 29 июля днём.

В результате жёсткой посадки летательного аппарата два человека, входящие в состав экипажа, получили телесные повреждения и были доставлены в больницы.

«Следствием отрабатываются версии случившегося — ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия», — сообщили в ведомстве.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Напомним, в июне во время тренировочного полёта парашютистов в Кузбассе упал самолёт L-410 Turbolet. Погибли четыре человека, ещё один скончался в больнице через несколько дней. По версии одного из спортсменов, у воздушного судна отказали оба двигателя.