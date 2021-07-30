Новосибирские футболисты сыграют в первой домашней игре на обновленном футбольном поле «Спартака»

Юлия Моисеева
 
Стадион
Фото Михаила Перикова

На футбольном поле новосибирского стадиона «Спартак» установили искусственный газон за 20 миллионов рублей. Первого августа на обновлённой спортивной площадке пройдёт первая игра с участием футбольного клуба «Новосибирск».

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Стадион «Спартак» (56,34 % акций принадлежит РАТМ Холдингу), матч начнётся в 15 часов.

Представители стадиона отмечают, что испытания обновлённого футбольного поля на соответствие всем необходимым требованиям прошли успешно. В прошлый раз газон на «Спартаке» заменяли в 2010 году, перед дебютом ФК «Сибирь» в премьер-лиге и Лиге Европы.

«В кратчайшие сроки нам удалось осуществить демонтаж искусственной травы, ремонт деревянных конструкций под зрительскими местами на северной и восточной трибунах, установить дополнительные турникеты и камеры видеонаблюдения, позволяющие идентифицировать посетителей», — рассказал генеральный директор ОАО «Стадион «Спартак» Александр Алтухов.

Новый искусственный газон производства российской компании Bamard изготовлен из полиэтиленового волокна. В отличие от нейлона и полипропилена, этот материал более долговечен, не подвержен разрушению из-за перепада температуры и максимально приближен по характеристикам к натуральной траве. Он также соответствует всем техническим и игровым характеристикам концепции FIFA и требованиям РФС. Полотно выдерживает круглосуточное использование, его можно эксплуатировать с начала апреля до конца октября, что на два месяца дольше, чем в случае с натуральным.

Руководство ОАО «Стадион Спартак» выразило благодарность банку «Акцепт» за предоставление кредитных средств и пригласило жителей города посетить домашние матчи ФК «Новосибирск» в ОЛИМП-Первенстве ФНЛ среди команд клубов II дивизиона (группа №4) в сезоне 2021-2022 года.

Напомним, о планах ОАО «Стадион «Спартак» обновить футбольное поле сообщалось в июне.

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