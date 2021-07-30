Новосибирские футболисты сыграют в первой домашней игре на обновленном футбольном поле «Спартака»

На футбольном поле новосибирского стадиона «Спартак» установили искусственный газон за 20 миллионов рублей. Первого августа на обновлённой спортивной площадке пройдёт первая игра с участием футбольного клуба «Новосибирск».

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Стадион «Спартак» (56,34 % акций принадлежит РАТМ Холдингу), матч начнётся в 15 часов.

Представители стадиона отмечают, что испытания обновлённого футбольного поля на соответствие всем необходимым требованиям прошли успешно. В прошлый раз газон на «Спартаке» заменяли в 2010 году, перед дебютом ФК «Сибирь» в премьер-лиге и Лиге Европы.

«В кратчайшие сроки нам удалось осуществить демонтаж искусственной травы, ремонт деревянных конструкций под зрительскими местами на северной и восточной трибунах, установить дополнительные турникеты и камеры видеонаблюдения, позволяющие идентифицировать посетителей», — рассказал генеральный директор ОАО «Стадион «Спартак» Александр Алтухов.

Новый искусственный газон производства российской компании Bamard изготовлен из полиэтиленового волокна. В отличие от нейлона и полипропилена, этот материал более долговечен, не подвержен разрушению из-за перепада температуры и максимально приближен по характеристикам к натуральной траве. Он также соответствует всем техническим и игровым характеристикам концепции FIFA и требованиям РФС. Полотно выдерживает круглосуточное использование, его можно эксплуатировать с начала апреля до конца октября, что на два месяца дольше, чем в случае с натуральным.

Руководство ОАО «Стадион Спартак» выразило благодарность банку «Акцепт» за предоставление кредитных средств и пригласило жителей города посетить домашние матчи ФК «Новосибирск» в ОЛИМП-Первенстве ФНЛ среди команд клубов II дивизиона (группа №4) в сезоне 2021-2022 года.

Напомним, о планах ОАО «Стадион «Спартак» обновить футбольное поле сообщалось в июне.