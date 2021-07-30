Учебный центр «Фабрика процессов» провел День открытых дверей для новосибирских компаний

Более 30 руководителей и сотрудников из 10 компаний региона приняли участие в Дне открытых дверей регионального учебного центра «Фабрика процессов». Участники познакомились с возможностями национального проекта «Производительность труда», узнали о результатах внедрения бережливого производства на предприятиях региона и решили несколько производственных кейсов в рамках деловых игр и мастер-классов.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный на базе Агентства инвестиционного развития НСО, организовал День открытых дверей в учебном центре «Фабрика процессов». Его посетило более 30 руководителей и сотрудников новосибирских компаний: СКТБ «Катализатор», НМЗ «Искра», НАЗ им. В.П. Чкалова, АО «Электроагрегат», «Здравмедтех-Новосибирск», АО «НИИЭП» и др. Дни открытых дверей на «Фабрике процессов» планируется проводить регулярно, это позволит привлечь новые предприятия в национальный проект.

«Сегодня к проекту уже присоединилось 43 компании Новосибирской области, и мы видим, что интерес со стороны бизнеса постоянно растет, работает в том числе и сарафанное радио, предприятия видят реальные успехи коллег: рост производительности труда, увеличение скорости производства, сокращение уровня брака и объема незавершенного производства. Такие мероприятия как День открытых дверей позволяют большему числу компаний узнать о возможностях национального проекта и проникнуться идеологией бережливого производства. После тренингов на Фабрике в работе становится больше системности, выявляются процессы, которые требуют оптимизации», — сказал на церемонии открытия заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Вадим Васильев.

Программа Дня открытых дверей включала мастер-класс «Управление изменениями», где участникам предложили решить ряд производственных кейсов, деловые игры «Повышение эффективности производства» и «Система 5С в офисе». Игра «Повышение эффективности производства» стала миниатюрой тренинга «Фабрика процессов», в ходе нее участники прошли две рабочих смены и несколько раз собрали пульт управления регулятора давления газа. Причем ускорили процесс, убрав лишние перемещения и сократив другие потери.

Компаниям также рассказали о возможностях национального проекта – образовательных программах и мерах господдержки. Заместитель генерального директора Фонда промышленности НСО Григорий Шибаев, в частности, сообщил о возможности получить льготный заем от 5 до 300 млн под 1% годовых.

Справка:

Основная задача национального проекта «Производительность труда» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. В настоящее время к проекту на территории региона присоединилось 43 предприятия, к 2024 году число участников в Новосибирской области должно достичь 191.

Исполнитель регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках нацпроекта — Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Региональный учебный центр «Фабрика процессов» начал работу в ноябре 2020 года. Создание центра позволило сотрудникам предприятий-участников национального проекта в реальном производственном процессе получать опыт применения инструментов бережливого производства, а также понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности.