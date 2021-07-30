Число заболевших COVID-19 за сутки перевалило за 200 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, 30 июля за сутки зарегистрировали 202 случая заражения COVID-19.

Скончались 11 пациентов: мужчины в возрасте 49, 56, 60, 62, 66, 68, 71 и 74 лет и женщины в возрасте 54, 66 и 67 лет. Всего в регионе от опасной инфекции умерли 2 329 человек.

В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 5 110 пациентов, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации — 371 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 51 пациент.

В Кузбассе за минувшие сутки COVID-19 заболели 200 человек, шесть пациентов скончались. На домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваториях находятся 13 909 человек.

В Алтайском крае за сутки заразились COVID-19 275 жителей региона, скончались 20 человек. В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом лежат 3 198 человек. Количество тяжелобольных достигло 773 пациентов, из них 237 подключено к аппарату ИВЛ.

Напомним, что для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация, однако, согласно результатам опроса мэрии Новосибирска, почти половина горожан, принявших участие в голосовании, не хотят ставить прививку.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе не планируется введение обязательной вакцинации и новых ограничительных мер. Некоторые запреты могут снять уже к концу лета.