В центре Новосибирска разобьют новый парк в пойме реки 1-я Ельцовка

Концепция входной зоны парка в пойме реки 1-я Ельцовка была утверждена рабочей группой мэрии Новосибирска 29 июля. Дизайн-проект разработала архитектурная мастерская «Адаптик-А». Работы по обустройству парка начнутся в августе.

Площадь входной зоны парка в пойме Ельцовки-1 составляет 7 тыс. кв. м. Реализует проект ГК «Химметалл», которая строит в этом микрорайоне города ЖК «Ельцовский парк». В новом парке будут детская и спортивная площадки, зона отдыха рядом с родником, прогулочные дорожки, одна из них будет покрыта деревянным настилом, по которому можно будет подойти к реке. Также обустроят событийную площадку со сценой для локальных мероприятий. Зимой на этом месте будут заливать детский каток.

Большое внимание, по просьбе жителей, будет уделено озеленению парка. Проект предполагает высадку деревьев и кустарников. В центре посадят пихту, которую можно будет наряжать на Новый год. Также разобьют цветники.

Как рассказал «Континенту Сибирь» гендиректор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов, концепция парка была разработана еще в марте этого года. Однако ее утверждение затянулось. «Когда уже была готова рабочая документация, в мэрии вдруг хватились, что не провели общественные обсуждения проекта. Я не против этой процедуры, наоборот, считаю, что важно привлекать жителей к участию в процессе, формировать вовлеченность горожан в развитие Новосибирска. Только делать это надо своевременно. Если бы слушания провели в марте-апреле, то мы спокойно начали бы реализовывать проект уже в июне. Теперь у нас есть от силы 2,5 месяца. Если повезет с погодой, если будет теплая сухая осень, то мы сможем завершить проект в этом году», – сообщил Евгений Гаврилов. После того, как проект будет реализован, застройщик передаст парк городу.

Новый парк в пойме 1-й Ельцовки, по словам главы ГК «Химметалл», стал возможен благодаря усилиям большого числа людей, общественников и депутатов, которые убедили городские власти в необходимости нового парка в центре Новосибирска. Земли в пойме реки были переведены в рекреационную зону, в которой запрещено строительство, а река 1-я Ельцовка поставлена на кадастровый учет. «Это будет первый парк в центре города, созданный практически с нуля», – считает Евгений Гаврилов.

По информации «Континента Сибирь», сегодня один из новосибирских застройщиков, пока не желающий себя афишировать, ведет разработку проекта входной группы с другой стороны формирующегося парка в пойме 1-й Ельцовки. После завершения этих двух проектов предстоит благоустроить центральную часть, отведенной под парк территории.