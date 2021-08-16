Как стало известно «Континенту Сибирь», российский дистрибьютор Mitsubishi подписал протокол о намерениях с группой компаний «Фастар» об открытии второго дилерского центра. Он будет размещен в недавно построенном автокомплексе на Большевистской, где уже располагаются бренды LADA и Renault.

«Подписан протокол о намерениях с текущим партнером в городе (группой компаний «Фастар»)», — отметил «Континенту Сибирь» менеджер по развитию дилерской сети «ММС РУС» Андрей Черемисин. По его словам, дилерский центр находится в высокой стадии готовности.



О желании иметь двух дилеров в сибирских городах-миллионниках действующий глава российского представительства Mitsubishi Осаму Иваба говорил в интервью «Континенту Сибирь» еще в 2011 году. Напомним, что ранее у Mitsubishi было двое партнеров в Новосибирске — «МАКС Моторс» и «СЛК-Моторс». С 2013 по 2016 год единственным официальным дилером Mitsubishi в Новосибирске оставалась ГК «МАКС Моторс». С осени 2013 года по 2016 год у нее было двое дилерских центров японской марки — на Станционной и на Добролюбова.

После их закрытия в 2016 году новым дилером стала самарская компания «Фастар» (на сегодня помимо Mitsubishi официально представляет в Новосибирской области бренды Mazda, Subaru, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault), которая в начале 2017 года открыла салон на Станционной. На сегодня он является единственным дилерским центром Mitsubishi в Новосибирске.

Вместе с тем, в соседнем Омске, потенциал которого с точки зрения продаж меньше Новосибирска, с осени прошлого года работает двое официальных дилеров Mitsubishi — «Евразия Моторс» и «Феникс-Авто».

О тендере на второе дилерство Mitsubishi в городе стало известно в марте 2021 года.

По данным «Автостат Инфо», за 2020 год в Новосибирской области было зарегистрировано 253 новых автомобиля Mitsubishi (-19,9%). Для сравнения за этот же период в Омской области эта цифра составляет 178 (-18,7%), а в Красноярском крае — 314 (-10%).

В свою очередь группа компаний «Фастар» в 2021 году торжественно открыла дилерские центры LADA и Renault на улице Большевистской. Предположительно, в этом же автокомплексе может быть размещен бренд Mitsubishi.

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