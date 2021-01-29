Глава Бурятии уволил зампреда своего правительства, экс-гендиректора Новосибирского авиаремонтного завода

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписал указ об увольнении с 1 февраля зампреда правительства по экономическому развитию Алексея Мишенина, сообщает сайт администрации Республики.

В Указе руководителя Бурятии от 28 января 2021 года говорится «Уволить Мишенина Алексея Сергеевича с государственной должности Республики Бурятия заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию, члена правительства Бурятии 1 февраля 2021 года и расторгнуть с ним трудовой договор. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания».

Напомним, в начале декабря прошлого года СМИ сообщили о задержании в Улан-Удэ бывшего гендиректора Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) Алексея Мишенина, занимавшего в то время должность заместителя председателя правительства Республики Бурятия по экономическому развитию.

Мишенин был отправлен в Новосибирск для продолжения следственных действий под домашний арест. По предварительной информации, уголовное дело связано с его работой на Новосибирском авиаремонтном заводе, который он возглавлял с 2011 по 2015 годы.

По информации «Коммерсанта», уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». Издание со ссылкой на источники сообщает, что Алексея Мишенина подозревают в хищениях около 65 миллионов рублей при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолётов.