Власти назвали условия работы детских центров в ТЦ Новосибирска

Правительство Новосибирской области внесло изменения в организацию работы детских аттракционов и развлекательных центров, которые возобновят свою деятельность с 1 февраля 2021 года после длительного запрета, связанного с пандемией коронавируса. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в областном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

«26 января 2021 года принято постановление правительства Новосибирской области №12-п «О внесении изменений в постановление от 18.03.2020 №72-п», в соответствии с которым организациям и индивидуальным предпринимателям с 1 февраля 2021 года при организации работы аттракционов, детских развлекательных центров необходимо обеспечить работу игровых комнат (площадок в помещениях) с условием присутствия одного посетителя на 2,5 кв. м.», — говорится в ответе минпромторга Новосибирской области на запрос «Континента Сибирь».

Также, в целях предотвращения возникновения ЧС, юридическим лицам и ИП, работающим на территории Новосибирской области, необходимо приостановить проведение массовых мероприятий с участием горожан. Однако, это не касается мероприятий, проводимых на уличных оборудованных сценических площадках, посвящённых государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

Напомним, что в декабре 2020 года представители Ассоциации детских центров развлечений Новосибирска выступили с открытым обращением к губернатору, властям и надзорным органам региона с просьбой рассмотреть возможность возобновления их работы, поскольку детские центры развлечений в ТЦ Новосибирска из-за пандемии были закрыты почти на год.

В начале текущей недели губернатор Андрей Травников на оперативном совещании, в связи со стабилизацией ситуации по заболеванию COVID-19 в регионе, распорядился о снятии коронавирусных ограничений с детских развлекательных центров в торговых центрах города, разрешив им вернуться к работе с 1 февраля 2021 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что думают о сложившейся ситуации с закрытыми детскими развлекательными центрами в ТЦ Новосибирска сами участники рынка.