В «ВТБ Мои Инвестиции» теперь можно совершать сделки и ночью

В «ВТБ Мои Инвестиции» добавлен функционал расширенных торгов до двух ночи на Санкт-Петербургской бирже для американских бумаг. Опция доступна также в личном кабинете на сайте брокера ВТБ и в QUIK. Теперь клиенты «ВТБ Капитал Инвестиции» могут торговать и после окончания основных торговых сессий бирж США.

С запуском расширенного функционала «ВТБ Капитал Инвестиций» предоставили своим клиентам самую продолжительную торговую сессию на рынке: сделки можно совершать на протяжении 16 часов, с 14.00 до 6:00 по новосибирскому времени.

«Мы стремимся сделать так, чтобы все рынки мира были под рукой у наших клиентов в любой момент времени. Расширение временного диапазона для совершения сделок – еще один важный шаг на этом пути, – отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. – Теперь по этому параметру наши клиенты в тех же условиях что и американские инвесторы».

Сервис «ВТБ Капитал Инвестиции» с 2019 года предоставляет продукты, основанные на возможностях Санкт-Петербургской биржи. В 2020 году обороты клиентов «ВТБ Капитал Инвестиции» на Санкт-Петербургской сегодня превышают более 30 млрд рублей в день. В январе 2021 года общий оборот клиентов ВТБ в брокерских торговых системах вырос в 5 раз по сравнению с началом 2020 года, до 115 млрд рублей в день. Приложением «ВТБ Мои Инвестиции» ежедневно пользуется более 250 тысяч человек. Ежемесячный оборот по совершаемым сделкам превышает 1 трлн рублей.