«Ростелеком» закрывает последнюю в Новосибирске аналоговую АТС

С февраля телефонная сеть «Ростелекома» в Новосибирске становится полностью цифровой. Оператор уже объявил о скором закрытии последней координатной АТС, расположенной на улице Толбухина в Дзержинском районе.

«Цифровизация собственной телекоммуникационной сети — это необходимое условие для улучшения качества и скорости телефонного соединения. Кроме того, при переходе на новые технологии сокращаются затраты на обслуживание АТС, снижается потребление электроэнергии, уменьшаются используемые помещения, — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Например, коммутационное оборудование новой станции занимает всего один квадратный метр. Причем обслуживать это оборудование можно удаленно, привлекать специалистов потребуется только в некоторых случаях».

АТС-261 была запущена в эксплуатацию в 1991 году. Абонентская емкость станции составляет 10 тысяч номеров, территория покрытия — от улицы Есенина до Гусинобродского шоссе. Оборудование АТС до модернизации занимало в здании полный этаж площадью в 380 квадратных метров, его круглосуточно обслуживал технический персонал в составе 14 человек.

Всего в Новосибирске работает 105 АТС. Станция на Толбухина была последней, не прошедшей модернизацию.

Работы по модернизации телефонной сети «Ростелеком» продолжает и в области. Так, в 2020 году на цифровой формат перешли 62 аналоговые станции в разных районах региона, благодаря чему у жителей сел и деревень улучшилось качество телефонной связи, выросла точность соединения и появилась возможность использовать дополнительные сервисы.

На текущий момент уровень проникновения цифровых АТС в Новосибирской области составляет 81%. Ожидается, что к концу этого года модернизация завершится, после чего оставшиеся 115 аналоговых станций перейдут на новый режим работы.