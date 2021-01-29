Региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость выступило с обращением по поводу митингов

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Председатель правления новосибирского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Эдуард Кожемякин

«Континент Сибирь» публикует заявление регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, поступившее в редакцию.

Несанкционированные митинги и шествия, прошедшие в Новосибирске 23 января этого года продемонстрировали свой деструктивный характер. В то время, когда вся страна борется с пандемией и действуют строгие ограничения, некоторые политиканы призывают граждан собираться на незаконные акции.

Господа революционеры, поберегите своих близких, свое окружение. Коронавирус не щадит никого. Подумайте о последствиях своих действий. Только в новосибирской области от ковида ежедневно умирает около 10 человек. А сколько людей в результате болезни получают осложнения? Вы задумывались об этом?

Призываем всех соблюдать закон и противоэпидемические ограничения. Сейчас не время для протестов. Мы все это проходили в 1917 году, когда большевики разрушили Российскую империю, что привело к многочисленным жертвам. Мы  выступаем за эволюционный путь развития России. Мы  против коррупции  и не будем мириться с этим губительным для страны явлением. Мы предлагаем в два раза увеличить сроки по статьям, связанным с казнокрадством,вплоть до 20 лет лишения свободы. А сейчас перед нами стоят более опасные угрозы. Нам прежде всего необходимо защитить наших детей и старшее поколение.

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