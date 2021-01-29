В Красноярске задержали подозреваемого в нападении на полицейского во время митинга 23 января

Надежда Яркова
 
Подозреваемый в нападении на полицейского во время митинга
Кадр из видео МВД по Красноярскому краю

Попавший бутылкой в голову сотрудника органов внутренних дел на митинге 23 января в Красноярске молодой человек задержан и уже принёс извинения полицейским. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

По данным ведомства, мужчина во время несанкционированной акции 23 января умышленно бросил бутылку в направлении правоохранителя и попал ему в голову. Личность нападавшего установлена, им оказался 23-летний житель Красноярска.

«В настоящий момент в отношении него проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что задержанный за нападение во время митинга участник уже принес свои извинения полицейским.

Напомним, несанкционированные публичные мероприятия в поддержку Алексея Навального прошли в минувшую субботу, 23 января во многих российских городах, в том числе и Красноярске.

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