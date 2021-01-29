30% годовых на торговой недвижимости в кризис 

Иван Петровский
 
Миниатюра для: 30% годовых на торговой недвижимости в кризис 

Рынок торговой недвижимости всегда востребован среди инвесторов с точки зрения вложения своих средств. Но периодически меняется спрос на то, какие объекты строить и в каких локациях. В 2000-х популярность набирали моллы, после чего спрос возник на первые этажи многоквартирных домов. Они популярны и сейчас, но есть трудности при оформлении документов с собственниками квартир.

Компания «Отелит» — российский девелопер коммерческой недвижимости. За 16 лет на рынке реализовали 150 проектов. Работаем с объектами в Москве, Московской области, Новосибирске и в других регионах.

Сейчас, в связи с пандемией и кризисом, который возник на фоне распространения болезни, развивается строительство в спальных микрорайонах, на въездах, на окраинах Новосибирска.

На них сразу обратили внимание инвесторы и арендаторы. Бизнесами, которые выбирают помещения в районных ТЦ, на первых этажах жилых домов, стали супермаркеты, аптеки, зоомагазины, пивные магазины. Инвестиции в объекты в спальных микрорайонах могут окупиться за 3–5 лет, а доходность — достигнуть 30% за счет аренды.

Компания «Отелит» выделяет три типа проектов: нестационарные объекты, готовая недвижимость и строительство новых объектов. Вложения в них начинаются от 500 тыс. рублей и не ограничиваются сотнями миллионов. Для каждого партнера подбирается объект в зависимости от риска, доходности и остальных особенностей торговой недвижимости.

Нестационарные объекты для тех, кто рассчитывает на доходность ~
35% годовых

Нестационарные объекты (НТО) — это киоски и некоторые павильоны. Сразу заметим, что НТО являются движимым имуществом и попадают в категорию временных объектов.

Чтобы стать зарабатывать с объекта, достаточно 500–600 тыс. рублей, а доходность достигает 35% годовых. Такие инвестиции подходят для тех, кто хочет максимально заработать, получить выгоду и готов идти на риски. В компании «Отелит» киоски продаются уже с арендаторами, поэтому инвестору достаточно купить павильон с арендатором, и уже через месяц после переоформления он получит первый доход. За 3–4 года объект полностью окупается и начинает приносить прибыль.

Инвестором может стать каждый, так как на сумму меньше 1 млн рублей сейчас выдают потребительские кредиты. Поэтому можно обратиться в банк, купить киоск и закрывать кредит этими деньгами. А если аренда выше ежемесячного платежа по кредиту, то его можно погасить быстрее или уже использовать разницу между арендной платой и платежом по кредиту на личные нужды.

Инвестиции во временные объекты имеют свои риски, поэтому стоит перед покупкой проконсультироваться с тем, кто имеет опыт работы на рынке. Например, «Отелит» бесплатно консультирует по таким вопросам и помогает разработать стратегию, как минимизировать риски.

Готовые объекты торговой недвижимости с минимальными рисками

Если инвестор не готов к рискам и хочет стабильности, то для него подходят готовые капитальные объекты торговой недвижимости. Это более надежный вариант для вложений, доходность таких объектов составляет 10–14%.

Преимущества работы с такими объектами

  1. Доход от объекта можно получать сразу. Объект готов, есть ремонт, согласованы технические условия. В нем уже работает кафе, парикмахерская или продуктовый магазин, поэтому с первого дня покупки бизнес платит аренду инвестору. Но бывают случаи, когда помещение продается без арендатора, и здесь появляются новые риски и сложности. Поэтому компания «Отелит» всегда продает объекты с арендаторами и предоставляет отчетность об их платежах: были ли скидки по аренде, съезды или задержки по оплате. Исходя из таких данных, можно убедиться в надежности арендатора и быть уверенным в доходе.
  2. Сделка происходит быстро: оформили объект в собственность и получаете доход.
  3. Стоимость объекта зависит от дохода с аренды помещений, поэтому цена на готовый объект недвижимости не упадет. Но инвесторам стоит обращать внимание на историю работы с арендатором и быть осторожным при покупке помещения без него. В этом случае нужно обращаться к экспертам за консультацией: оценить, сколько можно зарабатывать с такого помещения, кому его можно предложить и по какой ставке.
  4. Для покупки коммерческой недвижимости можно брать ипотечные коммерческие кредиты. Если доходность объекта будет выше, чем ежемесячный платеж, то сразу будете получать чистую прибыль.

30% годовых на торговой недвижимости в кризис  - Фотография

Готовая торговая недвижимость на рынке окупается за 7–10 лет, это зависит от методов расчета и самого объекта.

Строительство торговой недвижимости — лучший способ сделать ликвидный объект

Доходность объектов, в которые инвестор вкладывает деньги на этапе строительства, выше, чем у готовых, она составляет 15–25%. Окупаются такие проекты за 5–6 лет, если найти удачную локацию и арендаторов.

Преимущества инвестирования в строительство объектов

  1. Объект можно сделать универсальным для любого арендатора за счет ремонта, красивой отделки, удобного технического оснащения, высоты потолков, ширины колонн. Есть приятный бонус: можно повлиять на внешний вид, планировки, учесть пожелания арендаторов, проявить творчество.
  2. Есть возможность контролировать затраты и минимизировать их. То есть появляется возможность разбить инвестиции по этапам строительства.
  3. Исходя из второго пункта, на инвестора накладывается небольшая долговая нагрузка и одновременно можно реализовывать несколько проектов торговой недвижимости.
  4. Вы заранее знаете арендатора. Если строите с опытным девелопером, то арендаторы известны до начала реализации. Компания «Отелит» заключает договоры с бизнесами заранее, чтобы оценить риски и выявить спрос на объект.

У инвесторов, которые вкладывают деньги в строительство, появляется возможность сделать прибыльный объект, который будет востребован у надежных федеральных арендаторов. Помещение будет подходить под любой бизнес, и, таким образом, управление объектом становится простым. Но если у вас не хватает времени или опыта управлять объектами, этим может заняться компания за определенную комиссию.

У каждого типа объектов, которые перечислены выше, есть свои преимущества и риски. Для покупки НТО нужно разбираться, как продлевать договор аренды, уметь работать с рисками или выделить время, чтобы научиться этому. А для тех, кому важна высокая доходность, проблемы разобраться в документах не будет. Но высокая доходность порождает высокие риски.

Инвестору в готовые объекты можно не думать о бумагах. Такой объект продают с пакетом документов, если собственник добросовестный. Что касается строительства, то нужно понимать, как получить разрешение, оформить право собственности, но риски при таких вложениях невысокие.

Для инвесторов готовой недвижимости и тех, кто вкладывает в строительство, есть преимущество в том, что арендатор помещения уже понятен, и договор с ним заключен. Также такие объекты можно легко продать.

Если вы не имеете опыта в работе с торговой недвижимостью, то стоит обратиться к эксперту рынка, который сможет просчитать экономику проекта, спрогнозировать риски и помочь с ними работать.

Светлана Гардер
Тел. 8-996-415-60-90
s.garder@otelit.ru
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