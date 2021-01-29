По итогам 2020 года более 3,6 тыс. семей Новосибирской области снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба банка. Общая сумма кредитов с пониженной ставкой составила более 7,1 млрд рублей. Это в три раза превышает показатель за 2019 год как по объему, так и по количеству сделок в части рефинансирования ипотечных кредитов.

На рефинансирование приходится четвертая часть жилищных кредитов, предоставленных ВТБ жителям области в 2020 году. По сравнению с предыдущим годом их доля в общем объеме ипотечных выдач банка в регионе увеличилась с 8% до 21%. Средняя сумма одной сделки приросла за год на 100 тыс. рублей и составляет 1,9 млн рублей.

Максимальный объем рефинансирования приходится на Московский регион, где заемщики переоформили в ВТБ 18 тыс. жилищных займов на 75 млрд рублей, Санкт-Петербург и область — 21,5 млрд рублей, Татарстан — 8,9 млрд, Башкортостан — 7,8 млрд, Красноярский край — 7,4 млрд.

В целом по стране ВТБ за год снизил ставку для 114 тыс. заемщиков на 255 млрд рублей. Это высокий показатель на банковском рынке. В общем объеме жилищных сделок банка доля рефинансирования выросла с 13% до 27%. Средний размер кредита — 2,2 млн рублей (+200 тыс. за год).

В банке ожидают, что в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным.

По материалам пресс-службы компании