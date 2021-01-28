Кондуктор в Сибири пинками выгнала из автобуса пассажирку без маски

В Красноярске полицейские проводят проверку по информации о произошедшем в одном из маршрутных автобусов города конфликте, где кондуктор пнула пожилую женщину, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Конфликт между пенсионеркой и кондуктором произошёл вчера, 27 января, в одном из автобусов города, но в полицию никто не обращался – ни пострадавшая женщина, ни кондуктор», — уточнили «Континенту Сибирь» в ГУ МВД по Красноярскому краю, добавив, что проверка была инициирована по сообщениям из СМИ.

Добавим, что на видео, размещённом в соцсетях, кондуктор автобуса выгоняет пожилую пассажирку из транспорта после словесной перепалки, пиная женщину ногами. Предположительно, конфликт произошел из-за отсутствия у пассажирки защитной маски. При этом, у кондуктора маска была на подбородке и не закрывала лицо должным образом.