Сбер, группа «М.Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец Goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса Goods.ru.

Маркетплейс оценен приблизительно в 10 млрд рублей. По условиям соглашения Сбер вкладывает в развитие Goods.ru около 30 млрд рублей, а также выкупает часть долей, принадлежащих «М.Видео-Эльдорадо», за 4 млрд рублей. По итогам сделки Сбер получит 85% доли в Goods.ru, 10% сохранит за собой Группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% — президент «М.Видео-Эльдорадо» и основатель Goods.ru Александр Тынкован. Планируется, что в совете директоров маркетплейса будут представлены все стороны.

Стороны планируют подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России.

«На прошедшем Дне инвестора Сбера, представляя нашу трехлетнюю стратегию, мы уделили большое внимание развитию сервисов электронной коммерции и поставили перед собой амбициозные цели в этой индустрии, — напомнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. — Партнерство с группой «М.Видео-Эльдорадо» и Александром Тынкованом является важным шагом по достижению наших планов. Наши компетенции, бесценный накопленный опыт, глубокая экспертиза основателя и акционеров группы «М.Видео-Эльдорадо» позволят нам создать привлекательный сервис, отвечающий современным запросам клиентов».

После интеграции Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров.

«Сильная сторона нашего проекта заключается в легко масштабируемой модели и комплементарности любым платформам, — говорит основатель и совладелец Goods.ru Александр Тынкован. — Мы видим большой потенциал в объединении глубокой экспертизы goods.ru на непродуктовом онлайн-рынке и Сбера — в сфере food e-comm и логистики, включая последнюю милю. Инвестиции и интеграция в экосистему Сбера позволят Goods.ru предлагать лучшие на российском рынке сервисы для покупателей и условия для партнеров».

Группа «М.Видео-Эльдорадо», оставаясь партнером в совместном предприятии, сфокусируется на развитии своего основного бизнеса. Группа намерена расширять ассортимент собственного маркетплейса по модели 3P (продажа товаров партнёров без создания товарных запасов) — как в рамках прямых контактов с производителями и ретейлерами, так и через инфраструктуру Goods.ru на своей платформе (формат white label), — а также продолжить текущие совместные проекты с Goods.ru.

«История развития Goods.ru подтверждает глубокую экспертизу «М.Видео-Эльдорадо» в сегменте электронной коммерции, а также способность Группы к быстрой адаптации новых цифровых моделей и практик в условиях стремительно меняющегося бизнес-ландшафта, — комментирует генеральный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Изосимов. — Партнерство со Сбером поможет не только привлечь новые ресурсы для роста маркетплейса, но и позволит ему стать участником одного из крупнейших экосистемных проектов в российском e-commerce».