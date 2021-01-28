Кировский районный суд Иркутска 27 января изменил меру пресечения бывшему министру здравоохранения региона Наталии Ледяевой. Заключение под стражей заменили домашним арестом. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Напомним, в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой в конце ноября 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).

Фигурантами уголовных дел стали несколько предпринимателей, в число подозреваемых попал и сын Ледяевой Илья Белоусов.

По версии следствия, в 2020 году Ледяева вместе со своим сыном и другими лицами похитили при закупке медицинских масок из бюджета региона около 25 млн рублей.

В ноябре глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал заявление об уходе Ледяевой в отставку по собственному желанию.