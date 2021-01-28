В прокуратуре Новосибирской области рассказали, чем грозит участие в акциях за Навального

В прокуратуре Новосибирской области напомнили, что призыв к участию в несанкционированных акциях протеста, как и само участие, считается административным нарушением. Активисты также рискуют попасть под уголовное дело.

Соответствующее сообщение вышло на сайте ведомства в четверг. Как пояснили в прокуратуре, оно связано с тем, что в социальных сетях появились призывы к участию во второй акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, назначенной в Новосибирске на 31 января.

В прокуратуре отметили, что подобные мероприятия проходят «с грубым нарушением закона».

«Прокуратура считает важным предупредить граждан о том, что призывы к участию в незаконных массовых акциях и участие в них образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. Провокации и попытки насильственных действий в ходе публичных мероприятий, а также призывы к ним могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в областной прокуратуре.

Также отмечается, что уголовное наказание грозит за привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям. Оно предусмотрено статьями 150 и 151.2 УК РФ.

Напомним, предыдущая акция в поддержку Алексея Навального прошла в Новосибирске 23 января. После мероприятия были арестованы несколько помощников депутата горсовета, главы штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко, которого задержали накануне несанкционированного митинга, а позже отправили под стражу.