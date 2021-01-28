Новосибирский суд вынес решение по делу задержанного экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского

Задержанный в четверг экс-депутат Госдумы и основатель Дискуссионного клуба в Новосибирске Аркадий Янковский отправлен на 8 суток под административный арест.

Аркадию Янковскому вменили нарушение ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Напомним, наказание по этой же статье кодекса ранее было вынесено депутату новосибирского горсовета и координатору штаба Навального Сергею Бойко, отправленному под арест на 28 суток. По решению Центрального районного суда Новосибирска Аркадий Янковский отправлен под арест на 8 суток. «Судья посчитала этого достаточно… спасибо, что не 28», — написал политик на своей странице в Facebook.

Аркадий Янковский — председатель совета общественной организации «Общество и власть». Основатель Дискуссионного клуба в Новосибирске. 1990-1992 гг. — депутат городского Совета Новосибирска. В конце 1990-х был сопредседателем «Партии экономической свободы». В 1995 году избран в Государственную думу второго созыва. С 1999 года — член фракции «Яблоко». Был заместителем председателя комитета ГД по туризму и спорту, а также членом комиссии ГД по содействию в освобождении насильственно удерживаемых военнослужащих, гражданских лиц и поиску пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Чеченской Республике и прилегающих к ней районах. В 2000 вошел в партию «Либеральная Россия».