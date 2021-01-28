Кафе-буузной в Новосибирске грозит наказание за нарушение масочного режима

В отношении магазина-пекарни и кафе-буузной «Алтан» в Новосибирске возбуждено административное дело за нарушение масочного режима. В бурятском общепите также выявили несоответствие санитарным нормам.

Проверку режима повышенной готовности в кафе и торговых точках провели вместе с полицией Минпромторг и Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, сообщили в правительстве региона 28 января.

По итогам рейда дела об административном нарушении за несоблюдение масочного режима возбудили в отношении магазина-пекарни и кафе-буузной «Алтан». Последнее заведение, а также магазины одежды, разливных напитков и овощей и кафе-пекарня «Пеку-Пеку» попали под административное дело за несоблюдение норм СанПина.

Рейд прошёл в 22 торговых объектах и двух ТЦ – «Холидей Family» и «Октябрьский универмаг», 19 мелкорозничных и 13 продуктовых магазинах, а также семи общепитах и двух «наливайках». Везде провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдения масочного режима.

Ранее сообщалось о том, что новосибирских любителей чтения обязали ходить в библиотеку в перчатках.