Средства на развитие села в Новосибирской области выделят из федерального бюджета

Почти 76 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета на развитие инфраструктуры в селе Баган Новосибирской области. Об этом сообщил представитель региона в Госдуме Александр Жуков.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области 28 января, средства выделены на «сельскую ипотеку» и развитие сельской инфраструктуры. Они пойдут на комплексное развитие села Баган в рамках соответствующего проекта, одобренного минсельхозом РФ.

«В рамках проекта в Багане произведут реконструкцию легкоатлетического манежа стадиона ДЮСШ и капитальный ремонт культурно-досугового центра, а также построят плавательный бассейн», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области привлекли рекордные 68 млн руб. из федерального бюджета на проекты развития.