Власти в Новосибирской области потратили рекордные 68 млн рублей из федерального бюджета на проекты развития

В 2020 году на проекты развития из федерального бюджета в Новосибирскую область было привлечено 68 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Такие данные о результатах работы правительства Новосибирской области в 2020 году на сессии Законодательного собрания 28 января предоставил губернатор Андрей Травников в своём отчёте.

Региональные депутаты поддержали и одобрили отчет главы региона о деятельности правительства Новосибирской области в 2020 году, по словам председателя Заксобрания Андрея Шимкива, единогласно.

Во время отчёта губернатор отметил, что Новосибирская область осталась в группе регионов, которые сохранили положительную динамику, а собственные доходы регионального бюджета выросли на 1,2%. Кроме того, из федерального бюджета было привлечено в два раза больше средств на проекты развития по сравнению с 2019 годом – рекордные 68 млрд рублей. В минувшем году в регионе только по нацпроектам выполнено мероприятий на 33,6 млрд рублей, что на 20 % больше, чем в 2019 году.

«Это самый важный итог 2020 года — мы не только оперативно и гибко реагировали на все вызовы кризисной ситуации. Мы уверенно и последовательно решали задачи социально-экономического развития региона. Не остановились в реализации нашей стратегии, не заморозили ни одной знаковой стройки, не потеряли ни одного крупного инвестора», — отметил в ходе сессии Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что по всем программам построено и реконструировано 63 соцобъекта, в том числе региональный перинатальный центр, 32 ФАПа, амбулатории в Дорогино и Октябрьском, а также больница в Оби. Также несмотря на пандемию в Новосибирской области продолжалась реализация всех важных для развития территорий региона программ, инфраструктурных и социальных проектов.