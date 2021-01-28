Суточная смертность от коронавируса в Новосибирской области вновь достигла своего максимума

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавируса, 28 января в Новосибирской области выявлено 134 новых случая заболевания, 214 человек, которым диагностировали COVID-19, признаны здоровыми. Со среды на четверг от инфекции скончалось десять человек – для региона это максимальный показатель суточной смертности.

Как сообщили в штабе, всего в Новосибирской области зарегистрировано 31 843 случая коронавирусной инфекции, в том числе 1 789 – среди детей. Вылечиться от заболевания удалось 29 110 пациентам.

В течение суток от инфекции в регионе скончались мужчины 55, 63, 64, 73, 82, 83 лет, 81 года, два 65-летних мужчины и 70-летняя женщина. Всего жертвами вируса в Новосибирской области стал 1 201 человек.

В Кузбассе 28 января заболело 100 человек, всего в регионе зафиксировано 29 147 случаев заражения. За последние сутки в регионе выздоровело 169 человек, а с начала пандемии – 26 936. В четверг в Кемеровской области зафиксирован один смертельный случай от коронавируса, всего от инфекции здесь скончалось 515 пациентов.

В Алтайском крае в четверг зафиксировано 184 случая заражения. Общее число пациентов с коронавирусом здесь составляет 38 455. Вылечился от инфекции 34 481 житель региона, ещё 180 – в течение суток. Не пережили болезнь 1 155 жителей края, 12 человек скончались с 27 на 28 января.

Ранее сообщалось о том, что минздрав запустил в Новосибирской области пилотный проект онлайн-приёмов для пациентов с коронавирусом.