Сибирские производители стройматериалов исследуют и испытывают золу тепловых электростанций сибирской генерирующей компании, как компонент для продукции. Чтобы обеспечить им быстрые и стабильные поставки материала, СГК приступает к модернизации системы отбора и отгрузки сухой золы на трех станциях в Новосибирске и Кемерове.

«Чтобы обеспечить качество и необходимые объемы отгрузки, планируется модернизировать системы на трех станциях. Так на Новосибирской ТЭЦ-5 капитальные вложения составят более 134 млн рублей. Это позволит повысить производительность оборудования систем отбора и отгрузки сухой золы с нынешних 40 тыс. т до 180 тыс. т материала в год. На Новосибирской ТЭЦ-3 компания запланировала капвложения в объеме свыше 98 млн рублей, средства пойдут на установку оборудования производительностью до 67 тыс. т в год. Также капитальные вложения в объеме около 28 млн рублей запланированы на Кемеровской ГРЭС, где производительность новых систем отгрузки золы составит до 55 тыс. т в год», — говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании.

По предварительным оценкам, проекты будут реализованы в 2021–2023 годах, затраты на оборудование составят 260 млн рублей. Уже в начале этого года определены подрядные организации для проработки основных технических решений и проектирования систем. Закупка оборудования и строительно-монтажные работы могут быть начаты в четвертом квартале этого года.

В СГК подсчитали, что уже на первом этапе на производство газобетона, материала для строительных блоков, в Сибири может уходить до 40 тыс. тонн золы в год, а для производства цемента — до 115 тыс. т в год. Пока же объемы сбыта СГК еще обсуждаются с участниками рынка стройматериалов. При этом первые поставки золы для опытно-промышленных испытаний производства цемента планируются уже во втором полугодии 2021 года — в объемах до 200 т золы в сутки.