Депутат от «Партии пенсионеров» покинула заксобрание Новосибирской области

Представитель «Партии пенсионеров» Галина Бизяева сложила полномочия депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Соответствующее заявление удовлетворили парламентарии на очередной сессии в четверг.

Как сообщает корреспондент «Континента Сибирь» с сессии Законодательного собрания, заявление о сложении полномочий Бизяева подала «в связи с невозможностью исполнять обязанности депутата».

В Законодательном собрании Новосибирской области Галина Бизяева входила в состав комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, а также нескольких комиссий.

По итогам выборов 11-13 сентября «Партия Пенсионеров» получила в областном парламенте два мандата. Помимо Галины Бизяевой, от партии в состав седьмого созыва также вошёл генеральный директор «Прогресстройгрупп» Александр Аверкин. При этом руководителем фракции была Бизяева.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Галина Бизяева планировала отказаться от мандата. Предполагалось, что её может заменить руководитель партийного отделения Сергей Зимнухов.