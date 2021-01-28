Вдова бизнесмена Босова вышла из совета директоров «Сибантрацита»

Жена погибшего в мае бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов вышла из совета директоров группы «Сибантрацит». Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердили в компании 28 января.

От сообщения подробностей в «Сибантраците» отказались. По данным СМИ, Катерина Босов покинула совет директоров компании на фоне разногласий между акционерами.

После смерти владельца и основателя группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова его супруга возглавила совет директоров компании, а затем оставила этот пост, став одним из членов совета. По данным на сайте организации, в группе компаний Катерина Босов работает с 2017 года, где тогда занимала должность генерального директора ООО СА «Логистик» и отвечала за продажи и логистику группы.

Напомним, на прошлой неделе родственники Дмитрия Босова выиграли судебный спор о наследстве бизнесмена у женщины, которая утверждала, что является матерью его внебрачного сына. Основатель группы «Сибантрацит» скончался в мае 2020 года. Следователи не исключают версию суицида.