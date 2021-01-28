Экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский задержан в Новосибирске

В Новосибирске задержан экс-депутат Госдумы РФ Аркадий Янковский. Он находится в отделе полиции, причины задержания пока неизвестны.

О произошедшем в своих аккаунтах в соцсетях коротко рассказал сам Аркадий Янковский. «Я в Центральном РОВД. Забрали из дома. Все корректно…», — написал политик на своей станице в Facebook, выложив «сэлфи» из отдела полиции. Причины задержания Аркадия Янковского пока неизвестны.

Напомним, ранее в Новосибирске были задержаны депутат горсовета и координатор штаба Алексея Навального Сергей Бойко. В субботу суд отправил политика на 28 суток под административный арест. Кроме того, был задержан независимый депутат горсовета Антон Картавин. Задержания связаны с несанкционированными акциями протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

Аркадий Янковский — председатель совета общественной организации «Общество и власть». Основатель Дискуссионного клуба в Новосибирске. 1990-1992 гг. — депутат городского Совета Новосибирска. В конце 1990-х был сопредседателем «Партии экономической свободы». В 1995 году избран в Государственную думу второго созыва. С 1999 года — член фракции «Яблоко». Был заместителем председателя комитета ГД по туризму и спорту, а также членом комиссии ГД по содействию в освобождении насильственно удерживаемых военнослужащих, гражданских лиц и поиску пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Чеченской Республике и прилегающих к ней районах. В 2000 вошел в партию «Либеральная Россия».