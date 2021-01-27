27 Январь, Среда

19:13

СК и ФСБ показали задержание подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам новосибирца (видео)

18:51

Власти выставили на торги здание геологоразведочного техникума в центре Новосибирска за 63,8 млн рублей

18:05

Новосибирских любителей чтения заставляют ходить в библиотеку в перчатках

17:02

Экс-председатель Новосибирского облсуда попала под уголовное дело за разглашение гостайны

16:10

Ещё восемь смертей от коронавируса зарегистрировали в Новосибирской области

15:54

Новосибирский облсуд оставил под арестом лидеров «Общины Виссариона»

15:34

Новосибирск получит 4 миллиарда на дороги из труднодоступных микрорайонов

14:21

Исполняющий обязанности прокурора назначен в Бердске

13:05

«Сибантрацит» и «ВостокУголь» продают структурам «Ростеха» угольный проект и порт

12:53

Кемеровские таможенники выявили валютные нарушения на миллиард рублей

11:29

Сотрудника СИЗО в Иркутске задержали по подозрению об избиении заключённого

10:45

Новосибирский НИИТО сокращает число коек в ковид-стационаре

10:35

Главбух «Городского центра наружной рекламы» в Новосибирске попала под подозрение в присвоении

9:55

За 2020 год в Сибири было зарегистрировано 4 новых автомобиля Rolls-Royce и 13 Bentley

26 Январь, Вторник

18:52

Власти в Новосибирской области потратили более 42 млрд рублей на исполнение наказов избирателей за пять лет

18:23

Вакцина новосибирского «Вектора» поступит в массовый оборот в феврале

17:37

Новосибирский гидрометцентр возглавил главный алтайский синоптик