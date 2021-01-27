Новосибирских любителей чтения заставляют ходить в библиотеку в перчатках

Для посетителей библиотек в Новосибирской области отменили очередное «коронавирусное» ограничение – теперь они могут самостоятельно брать книги со стеллажей и работать в читальном зале. При этом к изданиям разрешено прикасаться только в одноразовых перчатках.

Как говорится в сообщении областного минкульта от 27 января, в приказ о деятельности учреждений культуры уже внесено соответствующее изменение. Оно позволяет посетителям библиотек работать в читальных залах и самостоятельно выбирать издания при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, прикасаться к книгам необходимо в одноразовых перчатках — по данным некоторых исследований, вирус живёт на бумаге несколько часов.

Также сообщается, что в библиотечных залах для безопасности читателей теперь размещены санитайзеры.

Напомним, накануне в Новосибирской области было снято ещё одно ограничение, установленное в связи с опасностью коронавируса – наполняемость зрительных залов в учреждениях культуры увеличили до 80%, а спортивных объектов – до 50%.