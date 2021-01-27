Ключи от квартир получили жители двух новостроек Новосибирска

Два дома ввела в эксплуатацию ГК «СМСС» в конце декабря 2020 года и январе 2021-го. С начала этого года ключи от квартир получили жители комплексов «Гранит» и «Ломоносов».

В январе новоселье отмечают жильцы одного из трех домов, которые строит компания «СМСС» рядом с Михайловской набережной, – ЖК «Гранит». Дом традиционно для компании «Сибмонтажспецстрой» сдан на полгода раньше срока. Передача ключей состоялась с 11 по 17 января 2021 года. Также, сданы парковки и кладовые.

Одноподъездный 25-ти этажный жилой дом по улице Обская в Октябрьском районе города Новосибирска выделяется темными вертикальными элементами членения фасада, что наряду с витражным остеклением лоджий создает динамичный, устремленный вверх образ здания. Это здание особенно заметно, когда едешь по Октябрьскому мосту с левого берега на правый. «Высотное решение здания вызвано желанием минимизировать площадь застройки, – рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов. – Нам было важнее отдать большую часть территории под благоустройство и озеленение».

В жилом комплексе небольшая доля однокомнатных студий и однокомнатных квартир, в основном это двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры-студии разной площади. Сдаются они с предчистовой отделкой, но с отличной стяжкой пола и ровными стенами. Как рассказали «Континенту Сибирь» в ГК «СМСС», все дольщики довольны качеством своих квартир.

Стоит отметить, что почти все квартиры в ЖК «Гранит» проданы. Территория вокруг комплекса благоустроена, установлена детская площадка, высажены кустарники и ели.

ЖК «Ломоносов» расположен в Закаменском микрорайоне Октябрьского района между станциями метро «Березовая Роща», «Золотая Нива» и улицей Фрунзе. Это 24-этажный одноподъездный дом. Объект также был сдан раньше срока на 5 месяцев. Все квартиры в этом доме проданы.