Новосибирский областной суд оставил без изменений срок ареста руководителей религиозного объединения из Красноярского края «Церковь последнего завета» («Община Виссариона»), которые обвиняются в причинении психологического насилия и тяжкого вреда здоровью своих последователей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Поводом к апелляционному рассмотрению стала поданные сторонами защиты апелляционные жалобы.

Согласно документу, сегодня, 27 января в областном суде состоялась проверка законности постановления Центрального районного суда Новосибирска от 13 января 2021 года, которым Торопу С.А., а также его сподвижникам была продлена мера пресечения под стражей на 3 месяца, то есть до 15 апреля 2021 года.

«Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Торопу С.А. Редькину В.В. и Ведерникову В.О. оставлено без изменений», — говорится в сообщении суда.

Напомним, руководители объединения были арестованы в сентябре. Им предъявлено обвинение по статьям «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами» (ч.1 ст.239 УК РФ), а также «Причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам» (пп. «а, б» ч.3 ст.111 УК РФ).

Религиозное объединение «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») было создано в 1991 году под руководством Сергея Торопа, называющим себя Виссарионом. Последователи организации проживают в нескольких населённых пунктах Курагинского района Красноярского края.

В 1995 году объединение было зарегистрировано в министерстве юстиции. В сентябре 2020 года прокуратура Красноярского края направила иск в суд об исключении организации из Единого госреестра юрлиц и потребовала её ликвидации.