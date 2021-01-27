Новосибирск получит 4 миллиарда на дороги из труднодоступных микрорайонов

Более 4 миллиардов рублей будет выделено Новосибирску на строительство дорог в отдалённые районы города в течение трёх лет по федеральной программе «Жилище». Первым появится выезд из микрорайона МЖК на улицу Выборную в Октябрьском районе.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на собрании, посвящённом итогам 2020 года в Октябрьском районе, работа над проектно-сметной документацией объекта уже идёт.

«Она фактически станет дублёром улицы Большевистской, альтернативным выездом из жилого массива в районе педуниверситета», — сказал о дороге Анатолий Локоть на собрании 26 января.

По словам главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова, в 2020 году по муниципальным программам в районе отремонтировано на 24% больше дорог и тротуаров, чем в 2019-м — всего в порядок привели 150 тыс. квадратных метров.

Ранее мэр Анатолий Локоть сообщал о том, что власти ищут способ облегчить автомобилистам проезд на площадях Труда и Энергетиков, где затруднено движение из-за работ по строительству четвёртого моста через Обь.