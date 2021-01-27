Исполняющий обязанности прокурора назначен в Бердске

Исполняющим обязанности прокурора Бердска назначен бывший сотрудник транспортной прокуратуры Юрий Кващук. Передача дел новому руководителю началась в понедельник, сообщили «Континенту Сибирь» в прокуратуре Новосибирской области.

Юрий Кващук работает в органах прокуратуры с 2012 года. Он служил в транспортной прокуратуре и в аппарате Новосибирской областной прокуратуры.

Кроме того, администрацию Бердска покинул на этой неделе начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель. Он уволился по собственному желанию. По данным местных изданий, его обязанности сейчас исполняет заместитель главы ведомства Евгения Малышева.

Напомним, находившийся на посту прокурора Бердска с 2016 года Роман Сивак на прошлой неделе назначен прокурором Новосибирска.