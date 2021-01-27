Валютные нарушения на миллиард рублей выявили на границе Кемеровской области

Кемеровская таможня выявила 173 случая нарушений валютного законодательства на сумму более миллиарда рублей в 2020 году. Это почти впятеро больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма нарушений составила 1 млрд 300 млн руб. Это в 4,5 раз больше, чем в 2019 году.

«По фактам выявленных нарушений возбуждено 184 дела об административном правонарушении по статье 15.25 КоАП РФ («Нарушение валютного законодательства»). В результате рассмотрения дел вынесено 62 постановления о назначении наказания в виде административного штрафа на сумму более 100 млн руб.», — рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

Кроме того, в шести случаях были обнаружены признаки уголовных преступлений по ст. 193 и ч.1 ст. 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»). Информация об этих нарушениях была передана в правоохранительный блок таможни.

Напомним, в июне к Кемеровской таможне присоединили Томскую.