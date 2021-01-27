Новосибирский НИИТО сокращает число коек в ковид-стационаре

Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна закрывает 75 перепрофилированных коек в ковид-стационаре – они возвращаются в плановую работу учреждения, согласно приказу министерства здравоохранения РФ.

«Создание ковид-стационара в середине ноября потребовало мобилизации всех сил института, но с поддержкой минздрава нам удалось организовать «красную зону» в кратчайшие сроки и таким образом помочь региону справиться с эпидемией заболевания. Несмотря на то, что оказание медицинской помощи пациентам с Covid-19 стало совершенно новым профилем, специалисты показали высокий уровень профессионализма в работе с такими больными. За весь период работы инфекционного стационара выписано около 250 пациентов, которые поступали к нам в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. Сейчас они наблюдаются у врачей по месту жительства», — комментирует директор ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин.

Ковид-стационар закрывается не полностью – 25 коек по-прежнему отданы пациентам с коронавирусной инфекцией. Решение о полном закрытии госпиталя будет принимать федеральный Минздрав. Стационар проработает до особого распоряжения министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Специалисты Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна продолжают оказывать медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, по основным профилям деятельности: травматология-ортопедия и нейрохирургия. Госпитализация пациентов, диагностические исследования и консультативный приём проходят в штатном режиме.

Напомним, в последние дни количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области снижается. За сутки по данным на 26 января выявили COVID-19 у 131 человека.

Старт массовой вакцинации против коронавируса объявлен в регионе 18 января. В настоящий момент в районах и в городе Новосибирске уже организовано почти 60 пунктов вакцинопрофилактики.