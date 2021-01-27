Главбух «Городского центра наружной рекламы» в Новосибирске попала под подозрение в присвоении

Уголовное дело по статье о присвоении средств в особо крупном размере возбуждено в отношении главного бухгалтера новосибирского МКУ «Городской центр наружной рекламы». Специалиста подозревают в незаконном перечислении почти двух миллионов рублей на собственный счёт.

О возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере») сообщили в прокуратуре Новосибирской области 27 января.

По предварительной версии, в 2018-2020 годах главный бухгалтер муниципального учреждения без подтверждающей документации перечислила на свой расчётный счёт в банке более 1,8 млн руб. Эти средства были внесены в качестве задатков в состоявшихся торгах на право заключения договоров по эксплуатации рекламных конструкций и должны были быть возвращены участникам.

Напомним, в сентябре также было возбуждено уголовное дело по факту взяточничества в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. По версии следствия, он подписал разрешение на размещение рекламных конструкций за 200 тыс. руб., которые были перечислены на счёт подконтрольной ему организации. Сейчас он уволен и находится под стражей.

По итогам последнего судебного заседания арест Лобыни продлён до 25 февраля. Новым руководителем муниципального комитета рекламы и информации 21 декабря назначен Олег Хорошунов.