Власти в Новосибирской области потратили более 42 млрд рублей на исполнение наказов избирателей за пять лет

Надежда Яркова
 
Лев Решетников
Лев Решетников

По итогам выполнения программы наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва в регионе с 2016 года реализовано 3182 наказа.  На эти цели, в том числе из бюджета области, было потрачено свыше 42 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, программа реализации наказов избирателей выполняется областными исполнительными органами государственной власти вместе с депутатами Законодательного собрания Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований региона в целях повышения уровня и качества жизни граждан.

«Программа наказов включает решение вопросов, инициированных самими жителями, и является дополнительным рычагом решения актуальных вопросов на территориях. За период реализации региональной программы наказов с 2016 по 2020 годы исполнено более 3 тысяч наказов избирателей, фактическая сумма бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию наказов в отчетном периоде, составила 42,2 млрд рублей, в том числе 7,7 млрд рублей в 2020 году», – уточнил Лев Решетников.

Только за 2020 год реализовано 740 наказов избирателей депутатам законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва, в их числе за счет средств областного бюджета, из которого на эти цели было выделено 5,9 млрд рублей. При этом план на год составлял всего 615 наказов, а значит, реализация программы наказов избирателей в 2020 году в регионе велась с опережающими темпами.

В правительстве отметили, что в настоящее время ведется работа по формированию проекта программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва. В сводный перечень предложений по наказам, поступивший из законодательного собрания Новосибирской области, вошло более 18,6 тыс. наказов.

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