По итогам выполнения программы наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва в регионе с 2016 года реализовано 3182 наказа. На эти цели, в том числе из бюджета области, было потрачено свыше 42 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, программа реализации наказов избирателей выполняется областными исполнительными органами государственной власти вместе с депутатами Законодательного собрания Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований региона в целях повышения уровня и качества жизни граждан.

«Программа наказов включает решение вопросов, инициированных самими жителями, и является дополнительным рычагом решения актуальных вопросов на территориях. За период реализации региональной программы наказов с 2016 по 2020 годы исполнено более 3 тысяч наказов избирателей, фактическая сумма бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию наказов в отчетном периоде, составила 42,2 млрд рублей, в том числе 7,7 млрд рублей в 2020 году», – уточнил Лев Решетников.

Только за 2020 год реализовано 740 наказов избирателей депутатам законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва, в их числе за счет средств областного бюджета, из которого на эти цели было выделено 5,9 млрд рублей. При этом план на год составлял всего 615 наказов, а значит, реализация программы наказов избирателей в 2020 году в регионе велась с опережающими темпами.

В правительстве отметили, что в настоящее время ведется работа по формированию проекта программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва. В сводный перечень предложений по наказам, поступивший из законодательного собрания Новосибирской области, вошло более 18,6 тыс. наказов.