Вакцина новосибирского «Вектора» поступит в массовый оборот в феврале

Масштабный выпуск препарата «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» запланирован на февраль. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией 26 января.

На массовое производство вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром «Вектор», уже выделено 2 млрд руб., сообщил глава правительства во вторник. Препарат уже поступает в оборот небольшими партиями.

Кроме того, Михаил Мишустин сообщил, что в феврале также планируется запустить в гражданский оборот вакцину от коронавируса, разработанную Центром имени Чумакова.

Пока же, начиная с 18 января, в России проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». В Новосибирской области этим препаратом уже привито порядка 10 тыс. человек. Кроме того, в отдалённые районы региона была направлена вакцина «Вектора», поскольку, в отличие от первого препарата, она может храниться при более высокой температуре. К 20 января в медучреждения области направили тысячу флаконов вакцины «ЭпиВакКорона».

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор высокого оценил эффективность вакцины «Вектора». Учёные новосибирского центра вирусологии также стали первыми, кто сделал снимок нового «британского» штамма коронавируса.