Новосибирский гидрометцентр возглавил главный алтайский синоптик

Новым начальником Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды назначен Александр Люцигер, до этого руководивший алтайским филиалом организации.

На сайте новосибирского управления ЦГМС имя Александра Люцигера уже указано в разделе информации о руководстве.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вторник, Александр Люцигер занял более высокую должность, поскольку Западно-Сибирское управление является «головным офисом» алтайского ЦГМС.

Исполняющим обязанности руководителя службы на Алтае стал его заместитель Дмитрий Савин.

Александр Люцигер работает в ЦГМС более 25 лет. Свою карьеру он начинал с должности инженера в отделе аэрологии. В 2010 году стал руководителем службы.

Ранее сообщалось о том, что УФСБ России по Новосибирской области возглавит Сергей Сизов.