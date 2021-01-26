Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) открывает новый сезон встреч своего бизнес-клуба в оффлайн формате.

Бизнес-клуб Высшей школы бизнеса НГУЭУ – нетворкинг-площадка для профессиональных менеджеров, собственников бизнеса и тех, кто стремится ими стать. Встречи клуба проходит в формате свободного выступления спикера дня, обсуждения тезисов, общения членов клуба. Участие в заседаниях клуба бесплатно.

На первой встрече, которая пройдет 2 февраля, пойдет речь о том, как 2020 год отразился на региональном маркетинге, что происходит с рекламными бюджетами, какие инструменты продвижения можно считать эффективными в 2021 году. Спикером выступит руководитель digital-направления в коммуникационном агентстве «АГТ-Сибирь» Андрей Шавнев. На мероприятие приглашают маркетологов, менеджеров и собственников бизнеса.

На встрече пойдет речь об изменении структуры покупок на основании исследований, о трендах потребительского поведения в регионах, которые влияют на маркетинг уже сегодня, о том, как эффективно трансформировать маркетинг компании в 2021 году, как поменялась в 2020 году специфика и эффективность рекламных каналов для бизнеса, о новых и старых инструментах в маркетинге региональных компаний.

Количество мест ограничено, регистрация доступна на сайте.

Дата и время: 2 февраля 2021 г., 18.45-20.30

Место: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская 53/1, 11 эт., ауд 1105

Телефоны для справок: +7 (923) 259-17-71 (Елена), + 7 (951) 161-71-20 (Дарья)

Андрей Шавнев — руководитель Digital-направления в коммуникационном агентстве «АГТ-Сибирь», преподаватель SMM и таргетированной рекламы в Первой академии маркетинга. Руководил маркетингом сети магазинов фермерской продукции «Калина-Малина», обладатель премии «Серебряный лучник. Сибирь» в номинации «Маркетинговые коммуникации».