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Власти в Новосибирской области потратили более 42 млрд рублей на исполнение наказов избирателей за пять лет
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Вакцина новосибирского «Вектора» поступит в массовый оборот в феврале
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Новосибирский гидрометцентр возглавил главный алтайский синоптик
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Союз ветеранов Афганистана попросил главу СК РФ вникнуть в ситуацию с новосибирцем, который проходит по делу схода лавины в Норильске
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Ещё один чиновник задержан по делу о гибели людей под лавиной в Норильске
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Губернатор рассказал, ждать ли третью волну коронавируса в Новосибирске
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В Новосибирске вынесен приговор организаторам подпольной оружейной мастерской
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Губернатор Андрей Травников рассказал о своём отношении к прошедшему в Новосибирске митингу
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Депутаты выбрали нового мэра Норильска
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Новосибирскстат назвал главных должников региона по зарплате
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УФСБ России по Новосибирской области возглавил Сергей Сизов
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Рекордное число жертв коронавируса вновь зарегистрировано в Новосибирской области
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Физико-математическую школу НГУ возглавит подопечная председателя правительства РФ Михаила Мишустина
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Андрей Травников снял ограничение на посещение театров и концертов в Новосибирской области
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В десять раз потеплеет в Новосибирской области за сутки
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Заместителем генпрокурора РФ по СФО назначен Дмитрий Демешин
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Почти 10 тысяч жителей Новосибирской области привились от коронавируса
Директор ГК Энергоперспектива
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области
Психоаналитик, специалист по групповым процессам, психодинамический коуч
Культурный обозреватель
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