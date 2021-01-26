26 Январь, Вторник

18:52

Власти в Новосибирской области потратили более 42 млрд рублей на исполнение наказов избирателей за пять лет

18:23

Вакцина новосибирского «Вектора» поступит в массовый оборот в феврале

17:37

Новосибирский гидрометцентр возглавил главный алтайский синоптик

16:43

Союз ветеранов Афганистана попросил главу СК РФ вникнуть в ситуацию с новосибирцем, который проходит по делу схода лавины в Норильске

16:29

Ещё один чиновник задержан по делу о гибели людей под лавиной в Норильске

15:46

Губернатор рассказал, ждать ли третью волну коронавируса в Новосибирске

15:22

В Новосибирске вынесен приговор организаторам подпольной оружейной мастерской

15:17

Губернатор Андрей Травников рассказал о своём отношении к прошедшему в Новосибирске митингу

14:58

Депутаты выбрали нового мэра Норильска

14:56

Новосибирскстат назвал главных должников региона по зарплате

14:16

УФСБ России по Новосибирской области возглавил Сергей Сизов

13:43

Рекордное число жертв коронавируса вновь зарегистрировано в Новосибирской области

13:32

Физико-математическую школу НГУ возглавит подопечная председателя правительства РФ Михаила Мишустина

12:24

Андрей Травников снял ограничение на посещение театров и концертов в Новосибирской области

11:25

В десять раз потеплеет в Новосибирской области за сутки

11:06

Заместителем генпрокурора РФ по СФО назначен Дмитрий Демешин

10:39

Почти 10 тысяч жителей Новосибирской области привились от коронавируса