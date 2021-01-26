Новосибирская организация «Российского Союза ветеранов Афганистана» направила письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Общественная структура отмечает: Евгений Панферов, который после схода лавины находится под домашним арестом, не мог успеть настроить деятельность управления по делам ГО и ЧС Норильска.

Письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину с подписями председателя правления новосибирской организации «РСВА» Евгения Яковенко и руководителя исполкома регионального «РСВА» Александра Секачева ушло в Москву сегодня, 26 января.

«Новосибирская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» убедительно просит Вас разобраться и вникнуть в ситуацию, в которую попал наш соратник, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Евгений Андреевич Панферов, замещающий должность государственного служащего в администрации города Норильска», – говорится в начале письма Александру Бастрыкину.

Далее Союз ветеранов Афганистана напоминает, что после схода лавины в горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске и гибели трех человек начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов оказался под домашним арестом.

«Нам известно, что Евгений Панферов находился в должности начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска всего 13 дней и не имел физической возможности настроить деятельность вверенного ему подразделения», – подчеркивают авторы письма Александру Бастрыкину.

О реакции представителей новосибирских политических и властных кругов на арест Евгения Панферова можно прочитать здесь.