Ещё один чиновник задержан по делу о гибели людей под лавиной в Норильске

Ещё один главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска задержан по подозрению в халатности, ставшей причиной гибели трёх человек во время обрушения лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная». Ранее под уголовное дело попал его коллега, занимающий аналогичную должность.

По предварительной версии следствия, в мае 2019 года сотрудник администрации проверял земельный участок в районе базы «Гора Отдельная» с самовольно построенным домом, где в дальнейшем погибли туристы.

«По результатам проверки главный специалист отдела муниципального контроля администрации составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что указанный земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества, в результате чего меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались», — сообщили в СУ СКР по региону 26 января.

Следствие ходатайствует о заключении задержанного под домашний арест.

Всего по делу о гибели людей из-за схода лавины к уголовной ответственности привлечены шесть человек: трое оперативных дежурных ЕДДС, два главных специалиста отдела муниципального контроля администрации Норильска, а также выходец из Новосибирска, начальник управления по делам ГО и ЧС Норильска Евгений Панфёров.

Лавина обрушилась на туристические дома в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная» в Норильске в ночь на 9 января. Под снежными завалами погибли 38-летняя женщина, 45-летний мужчина и полуторагодовалый ребёнок, 14-летний подросток госпитализирован в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ) и «Халатность, повлекшая смерть трёх человек» (ч.3 ст.293 УК РФ).