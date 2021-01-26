Глава региона предположил, что ярко выраженной третьей волны COVID-19 весной 2021 года не будет, но при этом небольшие колебания по приросту заболеваемости возможны. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которая прошла во вторник, 26 января в правительстве Новосибирской области.

«Будем надеяться на лучшее, но стоит готовиться и к худшему, например, к возможной третьей волне. Но лично моё мнение, что её не будет. Может будут какие-то относительные колебания по приросту и снижению заболеваемости, но резкого всплеска не будет», — поделился мнением губернатор.

Андрей Травников отметил, что и со стороны нового британского штамма, за которым внимательно следят и у нас в регионе, явной угрозы пока нет, но тем не менее, к ситуации в Европе «относимся пока с осторожностью».

«Почему вирус полыхает в Европе – достоверного ответа нет,и эта ситуация, честно говоря, напрягает. Если просто эпидемия ушла туда и через некоторое время спадёт – это хорошо, но, если это влияние климата, то есть наши сибирские морозы как-то негативно влияют на коронавирус – это плохо, потому что придёт весна и мы можем столкнуться с тем же, что было», — предположил Травников.

При этом, по словам губернатора, в Новосибирской области пока продолжают сохранять 30-40 % резерва свободных больничных мест для больных коронавирусной инфекцией.

Добавим, в понедельник глава региона озвучил ряд снятия ограничительных мер в Новосибирске. Они касаются увеличении наполняемости зрительных залов. Теперь в театрах, кинотеатрах и на концертных площадках жители региона могут занимать 80% мест, а на стадионах – 50%. Также с 1 февраля разрешается возобновить работу детских лагерей и детских развлекательных площадок в торговых центрах города.