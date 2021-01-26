В Новосибирске вынесен приговор организаторам подпольной оружейной мастерской

Суд в Новосибирске вынес приговор организаторам подпольной оружейной мастерской. Члены преступной группы были задержаны сотрудниками регионального УФСБ в ноябре 2019 года.

Октябрьский районный суд Новосибирска в минувший понедельник вынес приговор трем местным жителям, обвиненным в организации подпольной оружейной мастерской. Фигурантам вменили ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия…) и ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия).

По данным следствия, обвиняемые переделывали в боевое огнестрельное оружие его охолощенные аналоги, приобретая их через интернет или непосредственно у заказчика. При обыске дома у задержанных также были обнаружены боеприпасы.

В ноябре 2019 года члены преступной группы были задержаны с поличным оперативными сотрудниками УФСБ в ходе продажи боеприпасов к пистолету типа «ПМ». Кроме того, в кустарной мастерской силовики обнаружили уже переделанный в боевой пистолет Макарова, составные части к нему и инструменты для изготовления оружия.

По решению суда трем фигурантам уголовного дела было назначено наказание в виде разных сроков лишения свободы: от двух с половиной лет до 4 лет и 10 месяцев.